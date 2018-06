Le nouveau film de Charlize Theron est peut-être l’un des plus personnels de sa carrière. Jouer une mère débordée et déprimée dans «Tully» était presque une thérapie pour l’actrice de 42 ans, maman de deux enfants, Jackson, 6 ans, et August, 3 ans, qu’elle a adoptés seule. Quinze ans après «Monster», pour lequel elle avait pris du poids et décroché un oscar, elle a de nouveau accepté de faire subir à son corps un changement radical pour ce long-métrage.

Qu’est-ce qui vous a attirée vers «Tully»?

Je me suis totalement identifiée à Marlo, cette maman de trois enfants qui arrive dans la quarantaine et connaît une dépression postnatale. En lisant le scénario, j’ai tout de suite compris ce que ressent cette femme au bout du rouleau qui ne reconnaît plus son corps de jeune fille, n’arrive plus à dormir et se sent dépassée par toutes les corvées familiales du quotidien. On m’a proposé ce rôle alors après que j’ai adopté mon second enfant. Je venais de passer des mois à ne jamais dormir plus de deux heures d’affilée et expérimenter tout ce côté extrême de la vie avec un nouveau-né.

Votre personnage est jugé par son entourage pour ses erreurs. Vous êtes-vous identifiée à cela?

Et comment! Je n’ai jamais été enceinte, mais j’ai des amis qui m’ont reproché d’élever mes bébés au biberon au lieu de les allaiter alors qu’ils sont adoptés! Cette production a eu quelque chose de thérapeutique pour moi. Pour mon fils, j’avais voulu tout faire seule, sans nounou. À l’arrivée de ma fille, j’ai compris qu’il n’y avait aucun mal à demander de l’aide, à ma mère notamment.

Quelle a été votre préparation pour changer votre corps et ressembler à cette mère de famille qui est très loin de l’image de sex-symbol que l’on a de vous?

J’ai pris plus de 20 kilos avant de démarrer ce tournage et j’ai compris la difficulté d’une femme après plusieurs grossesses pour retrouver son corps car il m’a fallu un an pour perdre ce poids. Moi, je l’ai fait pour un film, mais je pense aux millions de femmes qui acceptent que leur corps soit déformé par amour pour leur bébé.

«Tully» est réalisé par Jason Reitman avec lequel vous aviez déjà collaboré pour «Young Adult»…

J’adore Jason mais aussi Diablo Cody qui a écrit «Tully» et avait signé le script de «Young Adult». J’aurais accepté de bosser avec eux, même si l’on ne m’avait pas donné le scénario avant, car nous avons une confiance mutuelle qui dure depuis des années. Comme nous sommes tous trois de la même génération, nous abordons dans nos projets des sujets qui nous touchent directement.

Quel est, selon vous, le message du film?

Beaucoup de mères ressentent une honte ou une culpabilité durant les premiers mois qui suivent une naissance. On ne parle pas assez de cela. Ça n’est jamais simple d’élever des enfants et on devrait arrêter de dépeindre cela comme un rêve pour chaque femme. Il n’y a rien de plus beau que d’avoir des enfants, mais c’est difficile. Si l’on doit voir un message dans «Tully», c’est l’importance de la famille, du mari et des proches pour aider la jeune maman à surmonter les défis. Je crois que beaucoup de maris seraient surpris de ce que leurs femmes ont à dire sur le rôle de mère. Chaque femme doit lancer cette discussion à la maison.

Est-ce important pour vous de changer votre apparence au cinéma?

Il y a quelque chose de libérateur d’avoir à raser ma tête pour «Mad Max» ou de prendre du poids pour être cette mère de famille. Je fais cela depuis des années et c’est une étape nécessaire pour entrer dans la peau d’une autre.

À propos de «Mad Max», il est question d’un spin-off qui suivrait l’histoire de votre personnage, Furiosa. Qu’en est-il?

Je signe demain si l’on m’offre de reprendre le rôle de Furiosa. À une condition: que George Miller s’en charge. C’est un metteur en scène de génie qui a une vision originale et puissante. J’avais adoré incarner cette femme forte et combattante. Mais pour le moment, il n’y a rien de confirmé.

Est-ce plus facile d’être l’ambassadrice sexy d’un parfum ou une femme comme «Tully»?

Chacune de ces facettes de ma personne vient avec son lot de challenges. Il me faut une équipe de coiffeurs, maquilleurs, stylistes pour donner cette image sexy, comme vous dites. Car je suis loin de me réveiller le matin avec un look parfait (rires).

