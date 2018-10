Chris Evans a officiellement fait ses adieux au rôle de Captain America. L’acteur incarnait Steve Rogers et son alter ego surpuissant depuis 2011 et le film «Captain America: Le premier Avenger». Le film «Avengers 4», qui devrait sortir en mai de l'année prochaine, sera donc la dernière occasion de voir l'acteur de 37 ans dans la peau du super-héros au bouclier.

L'année dernière déjà, Chris Evans avait exprimé son souhait de s'arrêter après le quatrième volet de la franchise. Il a confirmé ses propos il y a quelques jours sur Twitter. «Le tournage d’«Avengers 4» est officiellement terminé. Ce fut une journée pleine d’émotion. Jouer ce rôle pendant ces huit dernières années a été un honneur. À tous ceux devant la caméra, derrière la caméra et au public, merci pour tous ces souvenirs ! Je vous suis éternellement reconnaissant», a-t-il écrit sur le réseau social.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.