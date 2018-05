«Sobibor», qui sortira cet automne sur nos écrans, retrace l'histoire vraie de la seule rébellion connue et réussie dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Le plus romand des acteurs franco-américains nous a reçus dans sa suite de l'Hôtel Majestic pour parler de ce projet et de sa carrière.

Vous participez presque incognito au Festival de Cannes. Pourquoi cette discrétion et ne pas monter les marches pour un gala?

Je ne viens généralement pas à Cannes si je n'ai pas de film à présenter en Sélection officielle. Mais là, j'ai fait une exception pour «Sobibor» car les premiers échos sont excellents et j'espère que ma présence peut aider à promouvoir le film à l'international. Je suis fier de notre travail donc j'ai fait l'aller-retour quelques heures sur la Croisette pour rencontrer des distributeurs et je n'ai accepté que deux interviews dont celle-ci. Je suis Suisse de cœur et je me souviens de mon père qui lisait votre journal tous les matins.

«Sobibor» est basé sur l'histoire vraie du seul camp nazi où les victimes se sont rebellées et où certains ont réussi à échapper à leurs bourreaux. Pourquoi ce désir d'incarner un terrible nazi alors que vous avez l'habitude de jouer des héros ou de tourner des comédies romantiques?

Ce script m'a vraiment intéressé parce que c'est un personnage très ambigu. Plus qu'un méchant, je dirais que c'est quelqu'un de perdu. Il règne une telle folie dans ce camp. Quand on est envahi par un instinct de survie, on redevient un animal. Le tournage de ce film s'est fait dans des conditions climatiques très difficiles avec des moins 15 degrés lorsque nous tournions en extérieur près de Vilnius, en Lituanie. Ce froid était presque indispensable pour montrer à l'écran les horreurs qu'ont vécues ces déportés.

Qu'est-ce qui vous stimule à votre âge pour vous donner envie de continuer votre carrière?

Facile, de me lever à 5h du matin en me disant que je suis content d'aller tourner. Après plus de 80 films, je considère que je me suis acheté cette liberté de choisir et faire seulement ce qui me plaît.

À 61 ans, n'est-ce pas plus difficile de passer des hauts aux bas d’une carrière lorsqu'on a connu de grands succès comme vous?

Non car j'ai toujours pris beaucoup de distance par rapport à mes succès phénoménaux en me disant «mais je suis le même mec». Pourquoi changer? Pas parce qu'on me reconnaît dans la rue ou qu'on me demande des autographes, enfin des selfies maintenant… Ça ne change pas ma vie.

Trois questions au Russe Konstantin Khabenskiy, acteur et réalisateur de «Sobibor»:

«Sobibor» est votre première réalisation. Pourquoi avoir choisi Christophe Lambert?

Je cherchais un acteur mondialement réputé mais aussi capable d'incarner l'ambiguïté de ce nazi tourmenté. Christophe a ce talent. Il est une grande star en Russie, où l'on voit toujours à la télé «Greystoke», «Highlander» ou «Mortal Kombat» par exemple.

Quelle est l'importance pour vous de présenter votre film au marché du Festival de Cannes?

C'est primordial si nous voulons que «Sobibor» soit projeté dans le monde entier. Nos producteurs ont de grands espoirs pour ce film et je sais que Christophe Lambert nous soutient à 100%. Être à Cannes nous a permis de négocier les droits d'exploitation pour de nombreux pays d’Europe et d'Amérique.

À quand une sortie en Suisse dans ce cas?

J'espère être à Genève avec Christophe pour organiser une grande première suisse cet automne. «Sobibor» est basé sur une histoire vraie qui parlera aux communautés juives et russes, toutes deux bien représentées en Romandie. Je suis impatient de connaître leur opinion sur notre travail. (Le Matin)