Les Cinémas du Grütli à Genève projettent cinq films pour célébrer la Fête de la musique ce week-end. Au programme:

«Mr Gaga» retrace l'histoire du chorégraphe israélien Ohad Naharin, «Marguerite» celle d'une aristocrate qui chantait faux.

Film musical multioscarisé, «La La Land» raconte la romance à Los Angeles entre un pianiste (Ryan Gosling) et une actrice (Emma Stone). L'excellent «Patti Cake$» vous plongera dans les péripéties d'une jeune rappeuse et enfin, «Purple Rain» met en scène le chanteur Prince. Et devinez quoi? toutes les séances sont gratuites!

«Patti Cake$» bande-annonce! Le feel good movie hip hop dès le 6 septembre en salles en Suisse romande! from cineworx gmbh on Vimeo.

(Le Matin)