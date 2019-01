Des millions de téléspectateurs suivront dimanche la soirée des Golden Globes, l'une des cérémonies les plus fastueuses de la saison des prix de Hollywood, qui aide certains films ou acteurs à se frayer un chemin jusqu'aux Oscars. Voici les principaux points à surveiller.

Consécration pour Lady Gaga ?

La soirée de dimanche pourrait sceller le destin du film «A Star Is Born», énième remake d'un succès populaire de 1937, qui est en lice dans cinq catégories aux Golden Globes, dont celle du «meilleur film dramatique» et de la meilleure actrice pour Lady Gaga.

La chanteuse a même une chance de repartir avec deux récompenses. Elle est aussi sélectionnée pour la meilleure chanson avec «Shallow»: le tube qu'elle interprète avec son partenaire Bradley Cooper, également réalisateur du film.

En cas de victoire aux Golden Globes, «A Star Is Born» mettrait sur orbite l'étoile pop pour faire une entrée dans la galaxie des Oscars, dont les nominations seront annoncées le 22 janvier.

«Vice» et ses critiques mitigées

«Vice», portrait au vitriol du vice-président américain Dick Cheney brossé par le réalisateur Adam McKay, est arrivé en tête des nominations, avec six sélections. Mais depuis sa sortie dans les salles, le 25 décembre, les critiques sont plus que mitigées. Vont-elles lui nuire pour les Golden Globes, qui sont décernés non pas par des professionnels du cinéma mais par la petite centaine de membres de l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA) ?

La performance scénique du Gallois Christian Bale, méconnaissable en Dick Cheney, fait l'unanimité mais beaucoup reprochent au film lui-même de rester à la surface du personnage ou pire, de verser dans la caricature.

We are preparing our #GoldenGlobes ballroom for the big show! Check out our Instagram Story for a behind the scenes look at some of the seating cards! Who are you most excited to see? pic.twitter.com/VEdWLdqZKO — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 5 janvier 2019

Le film, qui traite de sujets lourds et parfois tragiques sur un ton burlesque, est présent dans la catégorie des «comédies» où il affronte des poids lourds tels que «La Favorite» et son trio d'actrices en vue, la comédie engagée «Green Book» servie par Viggo Mortensen et Mahershala Ali, et le très attendu «Retour de Mary Poppins». Et la plupart des experts ou sites de pronostics donnent «Vice» perdant...

«Roma», tour de chauffe avant les Oscars ?

«Roma,» le film d'Alfonso Cuaron qui dépeint son enfance dans un quartier de Mexico a été tourné en espagnol et ne peut donc concourir dans la catégorie du «meilleur film dramatique».

Beaucoup pensent qu'il obtiendra le Golden Globe du «meilleur film étranger» et que le cinéaste mexicain, oscarisé pour «Gravity» en 2014, doit aussi décrocher la récompense du «meilleur réalisateur». Dans un tel cas de figure, «Roma» aura mis toutes les chances de son côté pour obtenir un Oscar le 24 février.

Les Anciens et les Modernes

Les Golden Globes célèbrent récompensent aussi le petit écran, avec un étrange mélange de nouveautés et de déjà vu. Un peu joker, en offrant une séance de rattrapage pour les séries diffusées trop tard pour concourir aux Emmy Awards. Un peu atout aussi puisqu'ils permettent à d'autres, déjà primées, de capitaliser sur leur succès.

Our latest IGTV Video stars this year's #GoldenGlobes Hosts @iamsandraoh and Andy Samberg as they prepare to host Hollywood's Party of the Year!https://t.co/beTPhqHpky pic.twitter.com/d6IvFp7H4k — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 3 janvier 2019

Pour compliquer encore la donne, le jury des Golden Globes a souvent surpris en choisissant de récompenser des outsiders. C'est ainsi que s'affronteront dimanche «La Fabuleuse Mme Maisel», qui a triomphé aux Emmys et dont Amazon a déjà mis en ligne la deuxième saison, et les toutes fraîches «Homecoming», avec Julia Roberts, et «La Méthode Kominsky», la série Netflix avec Michael Douglas.

Défi de l'audience

Les présentateurs de la soirée de gala, les comédiens Sandra Oh («Grey's Anatomy», «Killing Eve») et Andy Samberg, parviendront-ils à assurer le spectacle et à sauver un format télévisuel sur le déclin? A l'ère des réseaux sociaux, les interminables cérémonies (trois heures, entrecoupées de fastidieuses publicités) sont de moins en moins populaires. De nombreux fans se contentent de consulter palmarès et morceaux choisis sur internet.

L'édition 2018 des Golden Globes n'avait été suivie que par 19 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis. Et en septembre, la soirée des Emmy Awards a fait un flop, n'attirant que 10,2 millions de personnes, la plus faible audience de son histoire.

Duo aux qualités comiques éprouvées, Sandra Oh et Andy Samberg ont promis une soirée plus riche en gags qu'en discours militants, comme ceux qui avaient émaillé la précédente édition, en pleine tourmente de l'affaire Weinstein. (afp/nxp)