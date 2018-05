Le Festival de Cannes, avec Godard en tête d'affiche 50 ans après mai 68, débute mardi sur la Croisette avec une 71e édition ouverte à la nouveauté, mais aussi sensibilisée à la question des femmes après le scandale Weinstein.

La course à la Palme d'or verra s'affronter jusqu'au 19 mai des vétérans comme le Franco-Suisse Jean-Luc Godard et l'Américain Spike Lee, de retour 27 ans après «Jungle Fever». Mais elle sera aussi audacieuse, avec un fort renouvellement. En l'absence de gros contingent de stars américaines - avec seulement deux films, «BlacKKKlansman» de Spike Lee et «Under the Silver Lake» de David Robert Mitchell, et sans les films hollywoodiens attendus de Xavier Dolan et Jacques Audiard - la compétition sera notamment marquée par une forte présence de l'Asie et du Moyen-Orient.

Le couple glamour Javier Bardem et Penélope Cruz ouvrira les festivités mardi avec le thriller psychologique «Everybody Knows» («Todos lo saben»), nouveau film de l'Iranien Asghar Farhadi, tourné en espagnol. Ce fidèle de Cannes, déjà venu avec «Le Passé» et «Le Client», y raconte l'histoire d'une femme qui revient avec ses enfants dans son village natal en Espagne, mais va voir son séjour bouleversé par des événements inattendus.

Parmi les 21 cinéastes en compétition, dix concourent pour la première fois, dont le Japonais Ryusuke Hamaguchi, la Libanaise Nadine Labaki, l'Egyptien Abou Bakr Shawky - avec son premier film «Yomeddine» -, les Français Eva Husson et Yann Gonzalez ou encore l'Iranien Jafar Panahi et le Russe Kirill Serebrennikov, cinéastes sous surveillance dans leur pays. Tous deux interdits de voyager, ces réalisateurs ne devraient cependant pas être présents sur la Croisette, malgré les efforts du Festival.

- «Tenue correcte exigée» -

Parmi les habitués, Jean-Luc Godard, 87 ans, sera en lice pour la septième fois avec «Le Livre d'image», quatre ans après avoir reçu le Prix du jury pour «Adieu au langage». Déjà présent à travers l'affiche de ce 71e Festival - un baiser entre Jean-Paul Belmondo et Anna Karina dans «Pierrot le fou» -, l'enfant terrible de la Nouvelle Vague, devenu un mythe du 7e art, pourrait cependant bouder la Croisette, où il n'était déjà pas venu en 2014.

Son ombre devrait cependant planer sur les festivités cannoises, 50 ans après le festival interrompu de mai 68, qu'il avait contribué activement à faire arrêter avec un petit groupe de cinéastes. Le Chinois Jia Zhangke et le Japonais Hirokazu Kore-Eda viendront quant à eux pour la cinquième fois en compétition avec respectivement «Les Eternels» et «Une affaire de famille», et l'Italien Matteo Garrone pour la quatrième fois avec «Dogman», sur l'assassinat dans l'Italie de 1988 d'un ancien boxeur devenu chef de gang.

Autre retour, celui des Français Stéphane Brizé et Christophe Honoré, en lice tous deux pour la deuxième fois: avec «En guerre» pour Brizé, nouveau film social avec Vincent Lindon, et avec «Plaire, aimer et courir vite» pour Honoré, histoire d'amour homosexuelle sur fond de sida dans les années 90. Trois femmes - Eva Husson, Nadine Labaki et l'Italienne Alice Rohrwacher - seront en lice pour la Palme d'or, dans une édition où la place des femmes sera attentivement scrutée, sept mois après le séisme Weinstein.

Le jury sera d'ailleurs présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett, féministe engagée devenue ces derniers mois une figure de la lutte contre le harcèlement sexuel à travers le mouvement «Time's Up» («C'est fini»). L'actrice française Léa Seydoux, l'une des accusatrices de Weinstein, siégera au sein même de ce jury, majoritairement féminin. S'il sera cette année absent de la Croisette dont il était un grand habitué, le producteur américain, visé par de nombreuses accusations d'agressions et de viols, sera cependant dans toutes les têtes.

Pour marquer le coup, le plus grand événement du cinéma mondial distribuera aux festivaliers un flyer rappelant les peines encourues pour harcèlement sexuel, avec un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin, et un mot d'ordre: «comportement correct exigé». Il organisera aussi des débats sur la place des femmes dans le 7e Art. (afp/nxp)