Face au coronavirus, c'est mission impossible. Même pour Tom Cruise. Le tournage, en Italie, du nouveau film de la saga sur l'espion Ethan Hunt est interrompu, a décidé Paramount Pictures. Et ce, en raison de l'épidémie de Covid-19.

«Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production pour nos trois semaines de tournage à Venise », a indiqué un porte-parole de la société de production, confirmant des informations des sites spécialisés «The Wrap» et «People».

Tom Cruise n'était pas en Italie

Tom Cruise n’avait pas encore fait le voyage pour l’Italie et les membres de l’équipe avaient reçu le feu vert pour rentrer chez eux avant que le tournage du 7e volet de «Mission Impossible» ne débute. La sortie du film est prévue le 23 juillet 2021.

L. F.