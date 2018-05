L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui décerne les Oscars du cinéma américain, a annoncé jeudi avoir exclu le comédien américain Bill Cosby et le réalisateur franco-polonais Roman Polanski. L'Académie des Oscars continue ainsi à faire le ménage dans ses rangs après l'affaire Weinstein.

Bill Cosby, reconnu coupable d'agression sexuelle il y a une semaine, et Roman Polanski, qui avait reconnu en 1977 avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 13 ans, ont été exclus «conformément aux codes de conduite de l'organisation», dit-elle dans un communiqué.

Le producteur Harvey Weinstein, accusé d'agression sexuelle ou de viol par plusieurs dizaines d'actrices, avait lui aussi été exclu de l'Académie en octobre dernier. (ats/nxp)