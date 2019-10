On sort notre Joker

Cesar Romero: «Batman» (1966)





Photo: Getty images



Non seulement Cesar Romero a incarné le Joker dans la série pop des années 60 mais aussi dans le long métrage homonyme, tout aussi Shebam!, Pow!, Blop! et Wizz! que les épisodes télés, tout cela paraît aujourd’hui bien anecdotique et désuet. Mais pas moins rigolo.



Jack Nicholson: «Batman» (1989)





Photo: Starface



Le premier Batman à ne pas être une grosse blague fauchée au cinéma a été sanctionnée par un succès planétaire en 1989. Il faut cependant concéder que, déjà bien mou à l’époque, le film de Tim Burton a plutôt mal vieilli et que le cabotinage éhonté de Jack Nicholson, le place plutôt dans l’équipe Cesar Romero que dans celle des Jokers à venir.



Heath Ledger: «Le chevalier noir» (2008)





Photo: DR



Au cœur de la trilogie froidement moderne et aussi réaliste que possible de Christopher Nolan, le Joker incarné par Heath Ledger emporte la mise dès la saisissante première scène du Chevalier noir. Habitée, drôle et glaçante à la fois, son interprétation du personnage laisse pantois d’admiration. La mort prématurée de l’acteur du «Secret de Brockeback Mountain» nous prive du meilleur Joker jamais filmé. Il n’en est que plus précieux.



Jared Leto: «Suicide Squad» (2016)





Photo: DR



Mal parti, en partie retourné et charcuté, ce qui devait être le film des méchants du DC Universe ne laisse que peu de chance à Jared Leto de s’imposer dans le rôle du Joker. Dans le montage exploité en salles, il n’apparaît que fugacement, sans jamais produire la moindre étincelle. Un Joker à oublier. D’ailleurs, c’est fait.



Joaquin Phoenix: «Joker» (2019)





Photo: DR



On l’a dit, tout aussi intense que celle d’Heath Ledger, l’interprétation de Joaquin Phoenix est saisissante. Mais elle occupe tout l’espace du film, le travail se voit, il appelle l’Oscar comme l’orage appelle la grêle. C’est toute la différence selon nous entre l’incarnation et la performance.