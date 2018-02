Question suspense, le prochain «James Bond» ne fait pas dans la demi-mesure. Il a fallu des mois pour qu'enfin Daniel Craig confirme que, oui, il allait bien enfiler à nouveau le costume de 007. Et aucun nom à ce jour n'est encore définitivement accolé à la mention "réalisé par...". Dernier rebondissement, Variety vient de placer en tête de liste le nom de Danny Boyle pour mettre en scène le «James Bond», 25e du nom (mais sans titre).

Le réalisateur de «Slumdog Millionaire» et «Trainspotting», et sa suite, n'a pas de chantier fermement engagé pour l'instant. Et malgré le fait qu'il ait déclaré jadis à Collider que l'univers du célèbre espion n'était pas fait pour lui, la franchise ne lui est pas si étrangère que ça. N'oublions pas que le Britannique avait dirigé Daniel Craig dans le clip très «bondien» de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012 (revoyez-le ci-dessous). Et que son nom était déjà apparu dans la liste des pressentis pour «Skyfall» (2012) et «Spectre» (2015).

Certes, précise Variety, la production n'a officiellement formulé aucune offre au réalisateur. Un atout joue tout de même en sa faveur: le calendrier. Christopher Nolan a clairement déclaré qu'il ne fallait pas compter sur lui («Ce ne sera pas moi. C'est un non catégorique», a-t-il dit récemment au micro de «BBC Radio 4»). Denis Villeneuve a décliné l'offre pour se consacrer à son adaptation de «Dune». Le nom de Yann Demange a circulé, mais manque cruellement de notoriété. Chaque défection raccourcit la liste des réalisateurs potentiels, et presse la production pour mettre le film en chantier. Après tout, sa date de sortie, le 8 novembre 2019, c'est demain... (Le Matin)