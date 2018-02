La star de Bollywood Sridevi Kapoor, considérée comme une des plus grandes actrices du cinéma indien, est décédée à Dubaï à 54 ans à la suite d'une attaque cardiaque, a annoncé dimanche son agent.

Le décès de la comédienne, vraisemblablement lors du mariage d'un de ses neveux, samedi soir dans l'émirat, a entraîné une avalanche d'hommages d'artistes et hommes politiques indiens.

«Elle était un vétéran de l'industrie cinématographique, dont la longue carrière a inclus des rôles très divers et des performances mémorables», a rappelé dans un tweet le Premier ministre indien Narendra Modi.

La police se déploie

A l'annonce de ce décès, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche près de la maison de la star dans le quartier de Lokhandwala, à Bombay. La police locale a été déployée pour contenir la foule d'admirateurs, dont certains devraient attendre le retour du corps à Bombay dimanche après-midi.

Et les hommages pleuvaient sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. «Je n'ai pas de mots, Mes condoléances à tous ceux qui aimaient Sridevi. Un jour sombre», a tweeté de son côté l'actrice et ancienne Miss Monde Priyanka Chopra.

Sridevi, de son vrai nom Shree Amma Yanger Ayappan, était née dans l'Etat méridional du Tamil Nadu et avait fait ses débuts devant la caméra à la fin des années 1960 à l'âge de quatre ans.

RIP #Sridevi ma'am.



This video shows that she is born star... Childhood acting. pic.twitter.com/Xs0eSTVyoB — Chennai 360* (@OurChennai360) 25 février 2018

Après avoir tourné dans des films en tamoul, en télougou ou en malayalam, des langues du Sud de l'Inde, elle fait ses débuts à Bollywood en 1979. Elle a joué dans environ 300 films, parmi lesquels «Chandni», «Mr India», «Mawali» ou encore «Tohfa».

Capable de travailler dans plusieurs langues

Un de ses premiers grands succès fut «Moondram Pirai» (1982) un film en tamoul où elle incarne une femme amnésique, dans une performance saluée par la critique. Elle reprendra d'ailleurs le rôle dans son adaptation en hindi dans «Sadma» («Traumatisme») au côté de l'acteur Kamal Haasan.

«J'ai été le témoin de la vie de Sridevi depuis son adolescence, jusqu'à ce qu'elle devienne une femme magnifique», a dit l'acteur sur Twitter. «Son statut de star était amplement mérité.»

Un des talents de Sridevi résida, selon la critique, dans sa capacité à travailler dans plusieurs des langues qui constituent la mosaïque indienne ainsi qu'avec les différentes industries cinématographiques régionales. Sridevi était mariée avec le producteur Boney Kapoor, avec lequel elle avait eu deux filles. (afp/nxp)