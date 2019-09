Ne poussez les portes du château de Downton Abbey que si vous y êtes déjà venu auparavant. Car on s'égare facilement dans la somptueuse demeure du Hampshire, surtout si vous n'avez pas suivi les 6 saisons de la série britannique entre 2010 et 2015.

Pas de résumé, de rappels des faits ou de présentation des personnages dans ce film qui n'est pas une adaptation au cinéma mais bel et bien la suite directe de la série portée sur grand écran, comme un cadeau fait aux fans. Ceux-ci ne seront donc absolument pas dépaysés et retrouveront tout ce qu'ils ont aimé dans cette extraordinaire saga familiale: la vie en parallèle des nobles et de leurs domestiques, des personnages très nombreux mais où chacun a son rôle et son importance, des dialogues ciselés (avec mention spéciale pour les piques de l'extraordinaire Maggie Smith) et, évidemment l'élégance des décors et des costumes du monde aristocratique britannique.

Un roi au château

Nous sommes, dans ce film, en 1927, soit quinze ans après le début de la série qui démarrait au moment du naufrage du «Titanic», mais deux ans seulement après les faits racontés dans l'ultime saison télévisée. Tous les personnages que l'on a quittés à l'époque sont présents à l'appel, et l'existence de chacun dans le château du comte de Grantham semble s'être déroulée sans trop d'anicroche et dans le strict respect des règles et des convenances. Mais une lettre reçue au début du film va bouleverser le quotidien de chacun: le roi George V et la reine Mary y annoncent leur intention de venir passer une nuit au château de Downton Abbey.

Excellente idée scénaristique. Si les événements historiques affectaient de manière indirecte les intrigues de la série, cette fois, l'Histoire va carrément faire irruption dans la demeure. Pour pimenter le récit, les domestiques, si fiers dans un premier temps à la perspective de devoir servir le couple royal, vont apprendre avec consternation qu'ils seront relégués dans l'ombre, car les monarques se déplacent avec leur propre personnel. Tout royaliste qu'elle soit, il y a un esprit de révolte qui va souffler sur l'âme de «Downton Abbey».

Savoureuse Maggie Smith

Le plaisir de retrouver cet univers, qui s'éveille dès les premières notes de la musique du générique, ne faiblit pas un seul instant durant les deux heures de cette sorte d'épisode géant. Avec comme principal avantage pour ce passage au grand écran d'admirer le château en cinémascope. Comme dans la série, le film donne un rôle à chacun, sans oublier personne ni mettre en avant l'un plutôt que l'autre. Même si Maggie Smith reste la cerise sur ce gâteau royal, ce sera très vraisemblablement sa dernière apparition dans le rôle de Lady Violet... À moins que Julian Fellowes, créateur de «Downton Abbey», ne décide de faire une suite.

Les fans de de la série devraient donc être ravis d'être invités à ce bal. Que les autres ne soient pas fâchés de ne pas avoir reçu de carton: ils se seraient sans doute ennuyés à la soirée.

Michel Pralong