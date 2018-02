Le comédien vient de signer avec la Paramount pour interpréter le rôle titre du biopic que le studio s’apprête à consacrer à l’artiste. D’après Deadline, la Paramount a fini par gagner le droit de développer le film après une bataille acharnée avec Universal.

Le film sera tiré de la future biographie écrite par Walter Isaacson. Celui-ci a pu plonger dans les carnets personnels de l’artiste italien. En plus d’être peintre, Leonard De Vinci avait de nombreux talents moins connus. Si on le sait inventeur, on sait moins qu’il était aussi mathématicien, sculpteur, ingénieur et stratège. Il était aussi féru d’anatomie, de géologie, d’astronomie, de botanique et d’histoire.

Leonardo DiCaprio s’est rapproché du projet parce qu’il doit son prénom à l’artiste. D’après les premières informations, il produirait le film avec Jennifer Davisson, avec qui il avait déjà travaillé sur «The Revenant», qui lui avait valu son premier Oscar en 2015.

A côté de ça, Walter Isaacson n’en est pas à son premier succès, puisque sa biographie consacrée à Albert Einstein était devenue un téléfilm remarqué avec Geoffrey Rush au début de l’année. (Le Matin)