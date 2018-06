Pour «Once Upon A Time in Hollywood», son prochain long métrage, Quentin Tarantino a engagé la crème des comédiens. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie, Kurt Russell et Damian Lewis, pour ne citer qu'eux, figurent au casting de ce film qui racontera l'histoire de deux acteurs d'une série western qui tentent de s'en sortir dans le Hollywood des années 1960.

Et qui dit années 1960, dit costumes, coiffures et accessoires vintage, comme on a pu le découvrir sur la première photo du tournage partagée par Leonardo DiCaprio sur Instagram. On y voit l'acteur oscarisé et Brad Pitt lookés sixties et ça leur va plutôt bien. Le cliché a d'ailleurs été liké plus de 1,8 million de fois.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Une publication partagée par Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) le 27 Juin 2018 à 6 :00 PDT

(Le Matin)