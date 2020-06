Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) aura bel et bien lieu cet été, du 8 au 15 août 2020. Plus de 50 films seront à l'affiche de la manifestation qui respectera scrupuleusement les normes édictées récemment par le Conseil fédéral et le canton de Vaud.

Pour compenser le fait que les salles de projection devront sans doute accueillir un nombre réduit de spectateurs, le festival mettra pour la première fois sur pied des projections supplémentaires. Il diffusera en matinée une sélection de films projetés la veille, indique-t-il lundi dans un communiqué.

Plus de 50 films

Pour être en mesure de suivre les directives de l’OSFP et notamment garantir une traçabilité des spectateurs, ceux-ci seront invités à acheter leurs billets en ligne ou directement sur place, à l’Office du tourisme des Diablerets. Afin d'assurer la sécurité et les contraintes imposées par la situation sanitaire, le Festival engagera des bénévoles supplémentaires.

Le plan de sécurité est appelé à s’affiner en fonction des nouvelles directives que le Conseil fédéral pourrait prendre à la fin du mois de juin. Sous réserve des autorisations délivrées par les pouvoirs compétents, l’essentiel est acquis, se réjouit le FIFAD.

L’édition 2020 se profile d’ores et déjà comme une excellente cuvée avec plus de 50 films au programme. Lors de la 50e édition l'an dernier, quelque 13'500 spectateurs avaient découvert les films en salle. (ats/Le Matin)