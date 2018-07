Jusqu’à présent, au cinéma, toute grosse production qui se respecte pouvait se voir en 3D, en IMAX, en 4DX ou en HFR. Autant de technologies apportant leur propre degré d’immersion: le relief, des écrans géants à la définition folle, des sièges dynamiques accompagnés d’effets d’eau ou de vent, ou encore, pour le HFR, un nombre d’images par seconde plus important.

Sur 270 degrés

Mais à ce choix déjà cornélien, il va maintenant falloir ajouter le Screen X, nouvelle technologie qui arrive dans les salles Arena de Genève, de Fribourg et de Zurich le 25 juillet. Il s’agit d’un système de projection consistant à faire «déborder» l’image de l’écran habituel et à la prolonger sur toute la longueur des murs latéraux, de façon à englober la vision du spectateur sur 270 degrés.

Conçu en 2012 par l’entreprise sud-coréenne CJ, déjà responsable du 4DX, le Screen X nécessite entre 4 et 8 projecteurs supplémentaires (selon la grandeur de la salle) braqués sur des parois recouvertes d’un revêtement spécial. 146 salles réparties dans 10 pays en sont déjà équipées.

On l’a testé à Genève, avec «Ant-Man et la Guêpe», film qui sera proposé à l’ouverture officielle des salles mercredi prochain. Et le résultat est assez bluffant, même si seule une poignée de séquences (21 minutes au compteur sur les 2 heures de métrage) bénéficie en réalité de cet apport, destiné à accroître le côté spectaculaire d’une scène d’action ou l’ampleur d’un paysage.

Le choix de ces séquences étant fait en aval de la production, sans que le réalisateur soit impliqué, on pourra trouver le système un peu gadget, mais le côté immersif fait son petit effet et on se surprend même à vouloir mettre le film sur pause pour admirer les images à droite et à gauche… Ce qui serait en fait une erreur car celles-ci, d’une qualité inférieure, sont vraiment faites pour les voir du coin de l’œil. Prix du divertissement pour le spectateur: 4 francs supplémentaires par séance.

Au cœur du film

Reste qu’après le 4DX, ou encore l’écran LED fonctionnant sans cabine de projection, inauguré à Zurich il y a quelques mois, le groupe Arena parie une fois de plus sur l’innovation. «Je rêvais de me retrouver au cœur d’un film, nous confie Edouard A. Stöckli, propriétaire du groupe, avec des images aussi bien devant moi que sur les côtés. Mais installer ce système a été un vrai défi: il a fallu revoir l’installation sonore, placer les haut-parleurs surround au plafond, trouver une salle dont la largeur corresponde aux exigences des projecteurs…» Surtout, il va maintenant falloir des films compatibles, soit filmés en Screen X (une caméra développée pour l’occasion existe mais n’a pour l’instant servi qu’à un film de démonstration), soit convertis en postproduction.

Dernièrement, «Kingsman: le Cercle d’or», «Rampage – Hors de contrôle» ou «Black Panther» avaient eu les honneurs d’un tel travail. Et après «Ant-Man et la Guêpe», on attend «The Meg», «Aquaman» et le film d’horreur «The Nun» d’ici à la fin de l’année. Edouard A. Stöckli promet ainsi la programmation d’une douzaine de titres par an dans ce format.

Pour les cinémas équipés de ces nouvelles technologies, l’objectif est clair: faire vivre aux spectateurs une expérience unique, sans comparaison avec ce qu’ils trouvent à la maison, même face à un bel écran 4K (et bientôt 8K) ou avec une installation sonore dernier cri. «Nous voulons ramener les jeunes dans les salles, continue l’exploitant. Aujourd’hui, entre Netflix et les jeux vidéo, les divertissements sont légion et le plus séduisant l’emporte.»

Reste à savoir si ce type d’attraction constitue vraiment l’avenir du cinéma. Pour ce qui est du Screen X, la technologie est encore jeune. Laissons-lui le temps de se bonifier. (Le Matin)