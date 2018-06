«Tout ce que les récentes singeries de Woody Allen montrent, c'est son désespoir pour sauver sa carrière désormais chancelante.» La fille adoptive de Woody Allen, Dylan Farrow, s'en est de nouveau prise au réalisateur. Dans un post Twitter, elle affirme que ses récentes déclarations sur le mouvement #MeToo ne visent qu'à la discréditer.

«Son véritable point de vue sur Weinstein et #MeToo était clair dès sa première réaction, lorsqu'il a défendu Weinstein, écrit-elle. Tout ce qu'il dit à présent n'est rien d'autre qu'une stratégie de relations publiques très bien huilée pour discréditer les accusations crédibles qui le visent. Nous sommes tous maintenant plus prudents et savons ce que peuvent faire les hommes puissants pour humilier et réduire au silence leurs victimes.»

My statement on Woody Allen’s latest remarks: pic.twitter.com/U0E5SK4TyG — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) 5 juin 2018

«Je devrais être la tête d'affiche de #MeToo»

Il y a quelques jours, Woody Allen s'est proposé de devenir le représentant de #MeToo, le mouvement qui lutte contre le harcèlement et les abus sexuels. Dylan Farrow, sa fille adoptive, affirme depuis longtemps que le réalisateur de «Blue Jasmine» l'a agressée sexuellement en 1992, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Des accusations qu'il a toujours niées et pour lesquelles il n'a pas été condamné, malgré l'action en justice intentée par la mère de Dylan, Mia Farrow.

Malgré cette histoire familiale compliquée, le cinéaste américain a récemment affirmé qu'il soutenait pleinement la campagne anti-harcèlement sexuel qui balaie actuellement Hollywood, et a déclaré qu'il serait l'exemple type d'un homme qui n'a pas profité de son pouvoir. Dans un entretien accordé à New York à la chaîne de télévision argentine Canal 13, Woody Allen avait avancé qu'il était «bon d'exposer» les auteurs d'agressions sexuelles, «des gens sont accusés d'abus par 20, 50, 100 femmes».

«Mais vous savez, je devrais être la tête d'affiche du mouvement #MeToo. J'ai travaillé dans le cinéma pendant 50 ans, j'ai travaillé avec des centaines d'actrices, et pas une seule, qu'elle soit grande star ou débutante, n'a suggéré la moindre attitude déplacée, avait déclaré le réalisateur. Moi, je n'ai été accusé que par une femme, dans le cadre d'un affaire de garde d'enfants, qui a été l'objet d'un enquête et (l'accusation) s'est révélée fausse. J'ai été traîné dans la boue avec ces gens-là. Je suis un fervent partisan du mouvement #Metoo». (Le Matin)