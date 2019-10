Elton John n'est apparemment pas fan du remake du «Roi Lion». Le chanteur, qui avait composé la bande originale du film d'animation avant qu'il ne soit tourné en live-action, avait accepté d'enregistrer un tout nouveau morceau pour cette nouvelle version du classique de Disney. Mais dans une interview pour GQ, l'interprète de« Can You Feel The Love Tonight» s'est dit déçu du film de Jon Favreau.

«Le nouveau film du «Roi Lion» était très décevant pour moi, parce que je pense qu'ils ont raté la musique. La musique faisait vraiment partie de l'original, mais dans le nouveau film elle n'a pas le même impact. La magie et la joie ont disparu. La bande originale n'a pas eu le même impact dans les classements qu'il y a 25 ans, quand c'était l'album de l'année. La nouvelle BO est sortie des charts très rapidement, malgré l'énorme succès au box-office», a-t-il déclaré.

«J'aurais aimé être invité à la fête»

Et la légende de la pop en profite pour tacler Beyoncé, affirmant que les choses se seraient passées différemment si la chanteuse n'avait pas eu un rôle aussi central dans la création de l'album. «J'aurais aimé être invité à la fête, mais la vision créative du film et sa musique étaient différents cette fois-ci. Et je n'étais pas vraiment le bienvenu, ou traité avec le même respect. Ça me rend très triste», a reconnu Elton John.

Cover Media