L'actrice britannique Emilia Clarke, qui incarne Daenerys Targaryen dans «Game of Thrones», a annoncé jeudi avoir survécu à deux hémorragies cérébrales durant les premières années de la série à succès de la chaîne HBO.

Le premier accident, consécutif à une rupture d'anévrisme, est survenu le 11 février 2011 peu après la fin du tournage de la première saison, raconte-t-elle dans un long récit publié par le magazine «The New Yorker».

En proie à de vives douleurs et quasi-inconsciente, elle avait été hospitalisée en urgence.

«Le diagnostic fut rapide et de mauvais augure: une hémorragie méningée, un type mortel d'accident vasculaire cérébral (...) J'avais 24 ans», se souvient-elle.

Une opération lui évitera le pire mais elle se réveillera avec d'intenses douleurs et surtout souffrant d'aphasie, un trouble du langage.

Morphine entre deux interviews

«Mon nom complet est Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Mais je ne parvenais pas à me le rappeler. A la place, des mots sans queue ni tête sortaient de ma bouche», écrit la comédienne. «Au plus bas, j'ai voulu en finir. J'ai demandé à l'équipe médicale de me laisser mourir. Mon travail - le rêve de ma vie pour toujours - était axé sur le langage, la communication. Sans ça, j'étais perdue».

L'aphasie disparait heureusement quelques jours plus tard et Emilia Clarke quitte l'hôpital un mois après son admission, pour reprendre ses activités et préparer son retour sur les plateaux de «Game of Thrones» pour la saison 2.

Elle avale de la morphine entre deux interviews pour limiter les douleurs persistantes et doit lutter contre une intense fatigue: «Après le premier jour de tournage, j'ai à peine pu rentrer à l'hôtel avant de tomber d'épuisement.»

«La saison 2 a été la pire pour moi (...) Pour être très honnête, je pensais chaque minute que j'allais mourir». D'autant que lors de sa première opération, les médecins avaient détecté un autre «petit anévrisme» qui nécessitait une surveillance régulière.

Trépanation

En 2013, alors qu'elle venait de terminer une pièce de théâtre à New York, Emily Clarke passe un énième scanner cérébral: l'anévrisme a doublé de volume et doit être opéré.

Censée être simple, l'intervention échoue pourtant et nécessite une chirurgie d'urgence, avec trépanation, pour juguler l'hémorragie.

En digne «Mère des Dragons», Emilia Clarke s'est remise sur pied et dit aujourd'hui «avoir guéri au-delà de tous mes espoirs». Elle s'est même investie dans une organisation caritative qui vient en aide aux rescapés d'accidents cérébraux ayant besoin de traitements.

«Je suis tellement heureuse d'être ici pour voir la fin de l'histoire» de la célèbre série, dont la huitième et dernière saison commencera à être diffusée le 14 avril.

Un extrait de la série «Game of Thrones»

(afp/nxp)