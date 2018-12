Mère de 2 enfants et marié au comédien John Krazinski, l'actrice anglaise de 35 ans a reçu « Le Matin » à Los Angeles le jour de la Première du film à Hollywood.

N'avez-vous pas hésité avant de reprendre ce rôle culte de Julie Andrews ?

Oui je suis Mary Poppins... et je ne suis pas folle ! Beaucoup de proches ont cru que j'avais perdu la raison en acceptant cette offre. Bien sur que j'ai hésité car « Mary Poppins » est l'un des tous premiers films que j'ai vu enfant, je devais avoir 6 ans. D'ailleurs, lorsque j'ai décidé d'accepter cette proposition, j'ai pris la décision de ne surtout pas revoir le film original. Je voulais lui rendre hommage sans jamais mimiquer les gestes ou expressions de Julie Andrews. Notre version se déroule durant les années de la Grande Dépression donc l'ambiance est bien plus noire que dans l'original. Cela m'a aussi permis d'avoir une autre approche de Poppins.

La beauté de Mary Poppins est cette femme qui arrive dans la vie d'une famille et apporte de la magie dans le cœur des enfants. Avez-vous eu une personne similaire à Mary Poppins dans votre enfance ?

Absolument, ma nana était ma Mary Poppins. C'est ainsi que l'on appelait la mère de ma mère. C'était une femme magique qui était excentrique et bizarre. Ma grand mère était drôle, douce et chaleureuse. Elle était capable de cuisiner un festin avec quelques restes dans un frigo. Nana était aussi une artiste qui imaginait des histoires fantastiques qu'elle racontait à tous les enfants de ma famille.

Vous avez 2 enfants, Hazel, 4 ans et Violet, 2 ans. Que pensent-ils de maman Mary Poppins ?

Ma fille aînée Hazel a vu le film avec moi lors de la première projection. Elle avait vu et adoré l'original mais avait détesté lorsque Mary part à la fin de l'histoire. Quand nous avons vu « Mary Poppins Returns » toutes les deux, ma fille a crié "non" lorsqu'elle a vu la scène des ballons vers la fin du film et que les gens commencent à s'envoler. Hazel avait déjà compris ce qui allait se passer et c'est un moment triste pour les enfants.

Mary Poppins est une nounou. Avez-vous déjà fait ce job ?

Garder des enfants, c'est mon premier job ! Je devais avoir 14 ans lorsque j'ai commencé à me faire un peu d'argent de poche comme nounou à temps partiel. Ensuite j'ai bossé pour une compagnie qui organisé des fêtes et des banquets. Mon travail c'était de faire la plonge dans la cuisine.

Votre mari, l'acteur John Krazinski a avoué qu'il ne savait pas avant de vous épouser en 2010 que vous étiez aussi une chanteuse. Pourquoi avoir gardé ce secret ?

J'ai toujours été embarrassée à l'idée de chanter devant des gens. J'ai toujours chanté sous la douche ou lorsque je suis seule dans la voiture. C'est vrai que mon mari a découvert que je savais chanter lorsque j'ai préparé le film musical « Into the Woods ». Pour tout vous dire, j'ai une telle appréhension du public, qu'il me faut une bonne dose de tequila avant de pousser la chansonnette lors d'un karaoké ! Avec « Mary Poppins Returns », j'ai pris enfin confiance en moi car toutes les chansons originales ont été écrites spécialement pour mon timbre de voix. Et j'ai eu des mois pour les répéter et m’entraîner avant de les enregistrer.

A quelques jours de Noël, quelle est la chanson qui évoque le plus cette célébration dans votre famille ?

« Douce nuit, sainte nuit » est le chant de Noël que j'ai appris à l'école et que je chantais en solo dans la chorale. J'ai les mains moites à la simple idée de penser à « Douce nuit » que je refuse de vous chanter de suite (rires). Peut-être que je vais chanter cela à mon mari et nos enfants le soir du réveillon. (Le Matin)