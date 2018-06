Ewan McGregor s'apprête à reprendre le rôle de l'acteur Danny Lloyd, qui a incarné le jeune personnage de Danny Torrance dans le grand classique de 1980, «The Shining», aux côtés de Jack Nicholson et de Shelley Duvall qui jouaient ses parents. Dans la suite du film, l'histoire reprend plusieurs décennies plus tard alors que le personnage d'Ewan McGregor tente de se réconcilier avec les démons qui le hantent depuis qu'il est petit garçon.

Mike Flanagan réalisera «Dr Sleep», basé sur le roman du même nom, la suite de «The Shining» écrite par Stephen King en 2013, le 50e roman de l'auteur. Dans le nouveau film, Danny Torrance est un employé d'hospice qui tente d'aider les mourants à accepter la mort. Il est également hanté par les mêmes problèmes de rage et d'alcoolisme qui ont tourmenté son père. Selon Deadline, il établit un lien psychique avec une jeune fille qui partage ses capacités extrasensorielles extrêmes, et qui est ciblée par un inquiétant groupe de personnes aux pouvoirs similaires. Les expériences de cette petite fille ramènent Danny Torrance aux horreurs de l'hôtel Overlook, où l'histoire de The Shining s'est déroulée.

«Dr Sleep» n'est pas le seul projet d'Ewan McGregor. L'acteur de 47 ans va également incarner le personnage titre dans le film «Jean-Christophe & Winnie» de Disney. Il s'est également engagé dans plusieurs autres films : «The Land of Parfois», le remake de «La Vache et le prisonnier», et «Zoe», dans lequel l'acteur écossais jouera un ingénieur en robotique, qui tombe amoureux d'un androïde interprété par Léa Seydoux.

La bande-annonce de «Jean-Christophe & Winnie»: (Le Matin)