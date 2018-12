L'actrice est morte le 3 novembre en Californie selon ces médias citant le site d'informations people «Radar Online». Elle était atteinte de cancers du sein et des os. Le Département de la santé publique du comté de Los Angeles a confirmé sa mort, a précisé le magazine «Variety».

Sondra Locke avait été nommée aux Oscars en 1969 dans la catégorie «meilleure actrice dans un second rôle» pour son interprétation de Mick dans «Le cœur est un chasseur solitaire», une adaptation du roman de l'écrivaine Carson McCullers.

«Je n'avais encore jamais été sur un plateau de cinéma», avait-elle déclaré en 1978 à «Variety», «mais c'était comme revenir à la maison».

Sondra Locke connait un tournant important dans sa carrière en 1976, lorsqu'elle incarne la Laura Lee qui séduit le personnage incarné par Clint Eastwood dans «Josey Wales hors-la-loi».

13 ans de vie commune

Eastwood et Locke deviennent partenaires à l'écran comme à la ville, une relation qui perdurera pendant 13 ans. L'actrice américaine incarne alors de façon quasi-exclusive le premier rôle féminin des films dont il est le héros, comme dans «L'épreuve de force», «Doux, dur et dingue», «Ca va cogner» ou encore «Le retour de l'inspecteur Harry». Sondra Locke se lance ensuite dans la réalisation et son premier long-métrage, «Ratboy», sort en 1986.

En 1989, le couple Locke-Eastwood connait une fin amère, marquée par des batailles judiciaires. (AFP/Le Matin)