«Fait rare, le film obtient les deux principaux prix de cette section», indique Vega Production dans un communiqué. L'Ours de Cristal lui a été attribué pour ses «images fortes» et «une histoire à la fois contemporaine et intemporelle». Le jury souligne aussi «la délicatesse de la représentation des personnages principaux». Le grand Prix du Jury international de Generation 14plus pour le meilleur film est doté de 7500 euros (8600 francs). «A travers le regard d'une jeune fille éthiopienne déterminée, ce film décrypte les dogmes religieux et politiques dans un récit de pureté et de survie merveilleusement réalisé», salue le jury.

Le 11 avril dans les salles

La catégorie Generation de la Berlinale est dédiée à la jeune génération depuis 1978. Les films présentés mettent en scène de jeunes protagonistes. «Fortuna» raconte en noir et blanc la fuite d'une réfugiée éthiopienne de 14 ans, Fortuna. L'intrigue se déroule sur le col du Simplon où l'adolescente est hébergée chez les frères catholiques de l'Hospice. L'acteur suisse de 76 ans Bruno Ganz joue un des rôles principaux.

Le film montre le drame actuel des réfugiés qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Italie avant d'ar