Il y a l'acteur apprécié, le réalisateur récompensé et même le doubleur adoubé par Pixar. Tout réussit ou presque à Guillaume Canet, 46 ans.

Nous l'avons rencontré à Genève, lors d'une avant-première de «Nous finirons ensemble» (sortie le 1er mai) et lui avons présenté six de ses films en photos: «La plage», «Jeux d'enfants», «Cars», «Ne le dis à personne», «Les petits mouchoirs» et «Le grand bain».

Celui qui partage la vie de Marion Cotillard les commente dans notre séquence «Le petit oiseau va sortir». (Le Matin)