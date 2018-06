Les films de fesses ont la côte en ce moment! En mai dernier, le Festival de Cannes présentait «Un couteau dans le coeur», thriller baroque et érotique dans lequel Vanessa Paradis joue une productrice de porno gay à la fin des années 1970.

Aujourd'hui, on découvre la nouvelle bande-annonce de «L'Amour est une fête». Dans cette comédie policière, deux patrons d'un peep show en ruine se lancent dans la production de films érotiques avec leurs danseuses.

Et qui de mieux que Guillaume Canet et Gilles Lellouche pour incarner Franck et Serge? Le succès des deux entrepreneurs au début des années 1980 à Paris ne tarde pas à rendre jaloux les concurrents... La sortie française de ce film de Cédric Anger («La prochaine fois je viserai le coeur») est annoncée pour le 19 septembre 2018.

(Le Matin)