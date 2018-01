Idris Elba a cessé de se voir dans la peau de James Bond, expliquant qu'on ne lui offrait plus le rôle justement parce que tout le monde prédisait déjà qu'il serait le prochain acteur à incarner l'espion britannique. Cependant, il espère toujours voir les responsables de la franchise faire quelque chose de totalement différent quand il sera temps de choisir le nouveau visage de l'agent 007, actuellement joué par Daniel Craig.

«Il n'y a pas de Bond noir, a déclaré Idris Elba lors d'un entretien avec Variety au Sundance Film Festival. Avoir un Bond qui ne soit pas un homme nous intéresse-t-il? Ça pourrait être une femme, ça pourrait être une femme noire, ça pourrait être une femme blanche, mais je pense que, ce personnage, tout le monde aimerait le voir faire quelque chose de différent...»

Beaucoup de cinéphiles pressentaient l'acteur britannique dans le rôle de James Bond dans le prochain opus avant que Daniel Craig ne confirme son retour pour au moins un film de plus. Mais toutes ces rumeurs entourant la possibilité de voir Idris Elba prendre le rôle-titre de la franchise lui ont laissé un goût amer dans la bouche.

«Honnêtement, c'est une rumeur qui commence vraiment à se faire vieille, avait-il déjà déclaré. Si quand bien même il y avait une chance pour que j'obtienne le rôle de Bond, ce n'est plus le cas.»

Il a également parlé de son aversion pour l'expression «Bond noir»: «J'ai toujours détesté l'expression "Bond noir", je ne la comprends tout simplement pas, avait-il soupiré lors de l'émission britannique Lorraine. On ne dit pas " Bond blanc", on dit "Bond", il devient tout d'un coup un homme noir et c'est un "Bond noir"». La star de Luther, âgée de 45 ans, était au festival de Sundance pour promouvoir son premier film, «Yardie», adaptation du livre de Victor Headley, paru en 1992, sur l'ascension d'un jeune Jamaïcain des rues de Londres au sommet de la pègre. (Le Matin)