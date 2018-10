Parmi les articles écrits sur James Bond et son avenir au cinéma, les internautes ont pu lire beaucoup d'inepties lancées et relayées par la presse britannique (et reprises par le monde entier...).

Par exemple? Idris Elba allait devenir 007, Daniel Craig n'allait pas rempiler et James Bond serait bientôt interprété par une femme.

Concernant ce dernier fantasme, la productrice Barbara Broccoli vient d'apporter une réponse sans équivoque, dans The Guardian: «Bond est un homme. C’est un personnage masculin, il a été écrit comme tel et le restera», a-t-elle affirmé.

«Il ne faut pas transformer les personnages masculins en femmes. Créons simplement davantage de personnes féminins et permettons que les histoires leur laissent de la place», a expliqué Barbara Broccoli,

Dans la même interview, la productrice des «Bond» a précisé, en revanche, qu’elle adorerait voir une réalisatrice aux manettes de la saga. (Le Matin)