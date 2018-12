Né à Hawaï d'une famille de surfers et de gardes-côtes, Jason Momoa, 39 ans, avait tout pour incarner un jour le super-héros des mers. «Aquaman» sera sur les écrans romands le 19 décembre prochain.

Peut-on dire que vous aviez tout pour devenir «Aquaman»?

C'est vrai que je suis né à Hawaï avec l'amour de l'océan. Je viens d'une grande famille où tous les hommes sur plusieurs générations ont travaillé en contact direct avec la mer. Qu'ils soient maîtres-nageurs, gardes-côtes ou surfeurs, j'ai grandi entouré de cette passion. J'ai aussi vécu en partie dans l'état de l'Iowa où les hivers sont rudes. Ce qui a été bien utile pour «Aquaman» car ni l'eau, ni le froid ne me fait peur.

Avez-vous passé beaucoup de temps dans l'eau pour tourner ce film?

Je n'ai tourné qu'une seule journée dans un immense réservoir. Tout le reste de «Aquaman» a été filmé sur la terre ferme avec des effets spéciaux révolutionnaires qui donnent le sentiment d'être au fond de la mer.

Expliquez-nous cela?

J'ai passé des mois attaché à des câbles en étant suspendu dans les airs pour donner l'illusion d'être dans l'océan. Le réalisateur James Wan a voulu inventer de nouvelles chorégraphies de combat pour que l'on croit vraiment à ces séquences grandioses de lutte sous-marine. Les plateaux de tournage étaient gigantesques.

Quel a été votre plus grand challenge?

Me battre contre la gravité (rires). J'étais attaché à la taille pour ces câbles et je devais donner l'impression d'évoluer sous l'eau sans me casser la figure, hors j'avais tendance les premiers jours de répétition à être déséquilibré. Les cascades étaient dix fois plus impressionnantes que celles de «Justice League» par exemple ou Aquaman venait en aide à Wonder Woman, Batman et Superman.

Vos enfants étaient sur le tournage (Lola, 11 ans et Nakoa, 9 ans). Ont-ils été impressionnés?

J'étais heureux d'avoir mes enfants avec moi pour cette grande aventure mais eux n'ont pas du tout été impressionnés. Lola était avec moi quand j'ai tourné «Game of Thrones» et elle m'a déjà vu dans de grandes scènes de combat. Donc pour elle, je suis juste un papa qui fait l'idiot en faisant semblant de me battre tout en ayant du ketchup sur tout le corps. Le seul tournage qui a impressionné mes enfants, c'était «Justice League». Mais uniquement pour Batman et Wonder Woman, pas pour moi !

Vraiment?

Lola et Nakoa devait avoir 7 ou 8 ans. Ils croyaient que Batman existait vraiment alors le voir devant eux avec la Bat Mobile, c'était comme voir le Père Noël. Lola est aussi fascinée par Wonder Woman. Moi, je suis juste un papa rigolo qui sort de l'eau.

Vous vivez depuis 12 ans avec l'actrice Lisa Bonnett, l'ex de Lenny Kravitz. Est-il vrai que vous êtes amoureux d'elle depuis que vous aviez 8 ans?

Elle a simplement éclaté de rire lorsqu'elle m'a vu dire cela dans une émission de talk-show aux USA. Mais c'est vrai et c'est pour moi simplement le véritable amour de ma vie (ndlr: Lisa a douze ans de plus que Jason). Très jeune, j'ai voulu trouver le grand amour et je me suis toujours imaginé en père de famille. Elle a exhaussé tous mes vœux.

Après 11 ans de vie commune, vous l'avez épousé seulement l'an passé. Pourquoi?

Je l'ai toujours appelé mon épouse, même avant que cela soit officialisé. Le mariage de 2017 était juste une grande fête pour réunir toute notre famille qui vit aux quatre coins du globe.

Est-il exact que vous avez étudié la biologie marine?

C'est dingue, non? Oui c'est vrai. J'ai toujours aimé les océans et au collègue, j'ai pris une option de marine biologique durant une année. J'avais même été en Floride dans les Keys durant le printemps pour faire un stage dans un centre marin. L'année suivante, je suis parti à Hawaï pour y poursuivre mes études dans ce domaine et c'est là bas que l'on m'a proposé de participer à «Baywatch Hawaï» et que je suis devenu un acteur.