1er mai 2018. Telle est la date à laquelle devrait commencer le tournage de «Joker Origins», le film consacré au passé du pire ennemi de Batman. C'est en tout cas ce que laisse penser un document publié par un journaliste de «The Tracking Board»:

Also from early January. I could literally post this shit all day but I CHOOSE NOT TO. Because I care less and less with each passing day. pic.twitter.com/3TqUU1h1Tq