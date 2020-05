Après «Rocketman» et «Bohemian Rhapsody», c'est au tour d'une icône française de voir sa vie adaptée sur grand écran: Johnny Hallyday va avoir le droit à son biopic.

C'est Olivier Marchal qui l'a annoncé au «Figaro», dévoilant au quotidien avoir accepté de réaliser un long-métrage sur l'idole des jeunes, de ses «18 ans jusqu'à sa mort, sans aborder les problèmes d'héritage.»

Michel Jankielewicz participe au projet

«Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu dix vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou», a-t-il expliqué. Le projet se présente sous les meilleurs auspices, puisque le réalisateur aura accès à de très nombreux documents, par l'intermédiaire de Laeticia et de son conseiller artistique Michel Jankielewicz, ancien très proche collaborateur de Johnny, qui a organisé l'hommage à l’Olympia en décembre dernier, et dispose d’une mine d'archives formidable sur le chanteur.

Pour l'heure, aucun acteur n'a été annoncé. La question demeure donc: qui pourra se glisser dans la peau du légendaire Johnny Hallyday?

Cover Media & LeMatin.ch