Fans de Johnny Hallyday? Ce jeudi 14 juin à 20h, les cinémas Pathé au Flon (Lausanne) projettent en séance unique le spectacle de l'Olympia 2000 du chanteur. La diffusion de ce show événement tourné avec neuf caméras sera aussi l'occasion de fêter ce qui aurait été les 75 ans de Johnny.

D'abord regarder, puis manger

Si vous salivez rien qu'en entendant le mot «ramen», la soirée itinérante «Bombance, docus à boire et à manger» est faite pour vous! Ce samedi, le nouveau cinéma indépendant CDD à Genève projettera en exclusivité suisse «Ramen Heads», de Koki Shigeno. Dans ce doc, le grand chef japonais Osamu Tomita ouvre son monde et révèle chaque étape de son approche obsessionnelle pour créer la soupe et les nouilles parfaites. Après le film, direction le bar Susuru... pour une dégustation! Réservation obligatoire sur: www.cinemacdd.ch

Pablo Neruda en musique

Dernière soirée avant la pause estivale! Samedi, l'actrice et metteuse en scène Marthe Keller fera une lecture musicale de poèmes de Pablo Neruda au Cinéma CityClub à Pully. Cette soirée a pour but de réunir des fonds pour aider l'Association Alma à poursuivre son action d'aide aux jeunes migrants et mineurs non accompagnés dans ses activités sportives et culturelles.

Films d'animation en plein air

Si vous n'y êtes pas encore allés, il vous reste quelques jours pour faire un saut au Festival de films d'animation d'Annecy, qui se tient jusqu'à samedi. Il va faire beau? Alors profitez des projections en plein air! Ce jeudi soir il y aura les «Indestructibles», vendredi vous pourrez voir «Bonjour Paris», «Le Grand Méchant Renard et autres contes» ou «Cro Man» tandis que samedi seront projetés «Croc-Blanc», «Les As de la jungle» et «Rio 2096: Une histoire d'amour et de furie». En plus ces séances sont gratuites.

(Le Matin)