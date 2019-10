Ce n'est pour l'instant qu'une rumeur que le site We got this covered considère comme étant solide.

Du haut de ses 750 millions de dollars déjà amassés au box office mondial, le studio Warner Bros aurait lancé la préproduction d'un «Joker 2». Le chantier en serait dans ses tous premiers balbutiements. Selon la même source, l'action se situerait quelques années après les événements du film original et se focaliserait plus sur l'ascension d'Arthur Fleck au sein de la pègre de Gotham City et moins sur sa descente dans les méandres de la folie, thématique au cœur du premier film.

Cette rumeur de mise en chantier vient contredire les affirmations des géniteurs de «Joker», celles de son réalisateur Todd Phillips en particulier qui avançait que «Joker» était un film autonome, un pas de côté, absolument pas conçu pour s'insérer dans un univers étendu comme le sont les films Marvel.

Mais visiblement, pas de quoi empêcher de germer l'idée d'une suite dans l'esprit du comptable.

JChC