Le DC Universe, soit l'univers cinématographique étendu de la Warner Bros qui devait concurrencer celui de Disney/Marvel, est mort. L'échec de la version de «Justice League» sortie en salles en 2017 (Batman, Flash, Aquaman, Wonder Woman, le Cyborg et Superman ressuscité, font équipe pour contrer un méchant pas beau) à planté le dernier clou dans le cercueil de l'ambitieux projet. Désormais, tous les films qui puisent dans le bestiaire des bande-dessinées DC sont autonomes et ne sont donc plus tenus de respecter un cahier des charges communautaire. L'arrivée du «Joker», mercredi prochain en sera une nouvelle illustration.

Ce contexte pourrait paradoxalement profiter au justement mal aimé «Justice League». Citant une source proche de «We Got This Covered» réputée fiable, le site dévoilait jeudi que le réalisateur Zack Snyder – évincé sans élégance du tournage de la superproduction avant son charcutage par des producteurs en mode «panique» – a présenté pour la deuxième fois un nouveau montage d'un projet de restauration de sa vision originelle. L'idée serait de convaincre les exécutifs du studio de financer les travaux de post-production afin de d'achever une version présentable au public, notamment les effets spéciaux pour les séquences réintégrées.

Les cadres ont-ils été convaincus? L'histoire ne le dit pas... Encore.

JChC