Les films de Woody Allen sont un peu comme le Luna Park à Ouchy: ils reviennent d’année en année, on croit tout en savoir et pourtant on en ressort émerveillé. Certes, certains s’en lassent. Mais comment ne pas reconnaître le savoir-faire du bonhomme (82 ans, dont un demi-siècle derrière la caméra)? Vaudeville teinté de drame, servi par une distribution enlevée, «Wonder Wheel» est aussi plaisant que de la barbe à papa acidulée. Par Catherine Magnin

La fête foraine de l’île de Coney Island: c’est dans ce décor historique qui attire le Tout-New York depuis des décennies, que se joue l’intrigue de «Wonder Wheel», le 47e film de Woody Allen, à voir dès aujourd’hui. Justin Timberlake y incarne Mickey, un maître-nageur des années 1950, qui flirte avec la belle-fille de sa maîtresse Ginny (jouée par Kate Winslet), elle-même mariée. «Le Matin» a rencontré le chanteur-acteur à l’avant-première à Hollywood.

Comment avez-vous décroché le rôle?

Je vous avoue que je n’ai pas trop posé de questions. Quand un grand du cinéma comme Woody vous appelle pour vous demander si vous êtes disponible, vous dites oui sans trop hésiter. Je ne pensais pas qu’il connaissait mon nom pour être honnête. ( Rires.) J’espérais juste être à la hauteur.

Doutez-vous de vos qualités de comédien?

Non, mais c’était un peu terrifiant de jouer face à une caméra en ayant l’impression d’être au théâtre. Tout va si vite que vous n’avez pas droit à l’erreur. Woody a 1000 choses en tête et n’aime pas refaire 10 fois la même scène. Comme au théâtre, il faut donc connaître parfaitement son texte et donner son meilleur de suite.

Que dire de votre personnage?

Je veux en dire le moins possible pour que le spectateur se laisse porter par l’expérience. Comme dans toutes les œuvres de Woody, il y a une métaphore que l’on doit laisser à la libre interprétation de chacun. Mickey est le narrateur, mais les choses sont suffisamment floues au début pour que l’évolution des personnages soit surprenante. Nous avions une équipe de techniciens au top car, des costumes à la lumière, en passant par le décor, on se sentait vraiment dans les années 1950.

N’avez-vous pas hésité à collaborer avec Allen après les accusations d’abus portées par sa fille?

Je ne suis là que pour parler travail. Je vous dirai que Woody fait partie des cinéastes qui excellent autant dans l’écriture que dans la mise en scène. Il n’en existe qu’une poignée en Amérique capables de maîtriser à la perfection ces deux aspects primordiaux du cinéma.

Quel a été le plus gros challenge pour vous?

Le volume de dialogue à apprendre jour après jour. À la première lecture du script, j’étais terrorisé. Je me disais que je n’arriverais jamais à apprendre tout ça par cœur. Nous en avons d’ailleurs discuté avec Kate Winslet. J’avais de multiples pages du scénario à réciter chaque jour et j’avais peur de me tromper, d’oublier un mot.

Est-ce plus facile pour un musicien de comprendre la musicalité de Woody Allen?

Je ne sais pas si je suis un spécialiste, mais c’est vrai qu’il y a un certain rythme dans son écriture qui peut rappeler une partition musicale. Woody était le premier à nous dire de changer une phrase si cela nous semblait nécessaire… Mais je n’allais pas prendre l’initiative de modifier le script d’un grand du septième art.

Quelle est votre scène favorite dans ce film?

Il faut regarder attentivement pour voir mon passage favori. Dans une séquence, où mon personnage Mickey est avec Ginny, il entre et sort d’une ombre comme s’il voulait cacher quelque chose de sa personnalité. Cela peut sembler peu de chose car c’est très subtil, mais c’est important dans l’intrigue.

Qu’est-ce qui vous a surpris sur ce tournage?

Allen a une façon personnelle de tourner. Je pense qu’il a tout le montage final en tête avant même d’arriver à cette étape. Et il enregistre tous les dialogues en direct. S’il y a un bruit d’avion dans une scène par exemple, il me dit de réciter mes lignes le jour même. Pas besoin d’aller en salle de montage des mois plus tard.

Pour finir, avez-vous une anecdote sur ce film?

Vous auriez dû voir ma tête la première fois que j’ai essayé la tenue du maître-nageur. Je ne réalisais pas à quel point les shorts de plage étaient serrés dans les années 1950. Autant dire qu’il n’y avait pas de place à l’erreur dans ce maillot. J’avais l’impression d’être dans le truc le plus moulant de ma vie! (Le Matin)