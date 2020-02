Kirstie Alley et John Travolta seraient intéressés à jouer dans un nouvel opus d'«Allô maman, ici bébé» («Look Who's Talking» en VO).

La comédie, sortie en 1989, racontait l'histoire d'amour de Mollie – qui vient d'avoir un enfant avec un homme marié – avec un chauffeur de taxi, James, qui deviendra le vrai père de l'enfant. Tout le ressort comique reposait sur le fait que c'était le bébé qui racontait l'histoire du film et que sa voix était doublée... par Bruce Willis!

Dans la suite, «Allô maman, c'est encore moi», Roseanne Barr faisait la voix d'un deuxième bébé, tandis qu'«Allô maman, c'est Noël» donnait une voix aux deux chiens de la famille, doublés par Danny DeVito et Diane Keaton, dans la version originale.

«Nos enfants seront moches»

Lors d'une interview avec «The Talk», Kirstie Alley a révélé qu'elle et John Travolta étaient prêts à travailler sur un nouveau film. «John et moi avons envie de le faire parce que c'est drôle maintenant qu'on est grands-parents. Nos enfants seront moches, comme ça on sera encore les stars, et nos petits-enfants pourront être mignons. On ne sait pas encore ce qu'il doit se passer. On a entendu des rumeurs selon lesquelles ils refont un film, mais on ne sait pas si c'est avec ou sans nous», a-t-elle déclaré.

En juillet 2019, «Deadline» avait en effet annoncé qu'un nouveau film était en projet, écrit et réalisé par Jeremy Garelick.

Cover Media