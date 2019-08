Kristen Bell estime que les deux protagonistes de «La reine de neiges 2» ont beaucoup mûri depuis le premier volet de leurs aventures. Le film, sorti en 2013, reste l'un des plus grands succès de Disney, amassant plus d'1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde entier et devenant le film d'animation le plus rentable de tous les temps.

Les fans ont vite réclamé une suite et, six ans plus tard, leur souhait a été exaucé. Kristen Bell, qui prête sa voix à Anna dans la version originale, a récemment expliqué que le film plaira toujours aux jeunes filles et garçons du monde entier qui sont tombés amoureux du premier film.

«Il sera toujours approprié pour les enfants et ils l'aimeront toujours, mais ces filles ont aussi grandi un peu. Je pense que les fans de «La reine des neiges», qui étaient petites et qui ne pensent peut-être pas que ce film est pour elles, seront agréablement surprises», a-t-elle déclaré à la presse au Comic-Con de San Diego.

Intrigue encore secrète

La star américaine a également révélé que les scénaristes Jennifer Lee et Chris Buck, qui ont également réalisé le film original primé aux Oscars, avaient eu besoin de temps pour créer l'histoire de cette suite.

«C’est une histoire qu'il a fallu attendre longtemps pour qu'elle s'impose aux créateurs. Quelle est la prochaine étape à raconter de la vie de ces personnages? Ce n'était pas du genre: Quelle autre histoire pourrait-on inventer?», a-t-elle déclaré à ComicBook.com. Alors que l'intrigue de «La reine des neiges 2» reste secrète, le film serait centré sur Anna, Elsa, Kristoff et Olaf, ainsi que sur le renne Sven, à la recherche de la source mystérieuse des pouvoirs magiques d'Elsa.