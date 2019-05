Peter Mayhew, le Chewbacca original de la saga «Star Wars», est décédé le 30 avril dernier, mais ses fans ne sont pas prêts de l'oublier. En particulier ceux qu'il a inspirés et encouragés indirectement à découvrir l'espace. L'astronaute Nick Hague, en mission sur la Station Spatiale Internationale (ISS), vient de partager une photo émouvante.

Honoring Peter Mayhew (also known as Chewbacca) up here on @Space_Station. Thank you Peter for inspiring generations of explorers. pic.twitter.com/YJTZrxVwCm