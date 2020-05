On le sait, Walt Disney Pictures aime depuis quelques années adapter ses plus célèbres dessins animés en films live, avec acteurs et décors réels. «Cendrillon», «Le livre de la jungle» ou encore «Dumbo» ont notamment déjà eu droit à ce traitement. Après avoir annoncé le développement de Raiponse en film live, le site The DisInsider, spécialisé dans l'actualité Disney, révèle que c'est au tour de «La reine des neiges» d'être sur les rails, relaie «Le Parisien».

Des recettes record

Rien de très étonnant lorsque l'on sait que que ses deux dessins animés ont été les plus grands succès du studio, «La Reine des neiges» rapportant 1,274 milliard de dollars de recettes et le numéro 2 faisant encore mieux avec 1,450 milliard de dollars. «Le roi lion» a certes fait mieux depuis (1,656 milliard) , mais c'est justement une adaptation live. Disney escompte certainement que sa nouvelle «Reine des neiges» surclasse les deux précédentes.

Plus fidèle au conte?

Mais l'adaptation pourrait différer des dessins animés car, selon The DisInsider, elle s'appellerait «The Snow Queen» (La reine des neiges), mais le titre anglais des dessins animés était «Frozen» (Gelé). L'histoire pourrait donc bien être davantage fidèle au conte d'Andersen, «La reine des neiges», dans lequel une jeune fille, Gerda, part à la recherche de son ami Kay, ensorcelé et retenu prisonnier dans le château de la Reine des neiges.

Kristin Burr, qui assure déjà la production du futur film «Cruella», consacré à la méchante des «101 dalmatiens», travaillerait également sur cette adaptation. En attendant de savoir quelle actrice sera choisie pour incarner Elsa, sont déjà annoncés en live «Mulan», «Le livre de la jungle 2», «La belle et le clochard» et «La petite sirène».

Michel Pralong