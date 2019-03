«La réalisatrice et artiste Agnès Varda est décédée chez elle dans la nuit des suites d'un cancer. Sa famille et ses proches l'entouraient», ont annoncé des membres de sa famille et son entourage vendredi à l'AFP.

«Elle est décédée cette nuit», a confirmé à l'AFP Cécilia Rose de Tamaris productions, productrice de ses films depuis 17 ans. «Elle devait inaugurer ce soir une exposition à Chaumont-sur-Loire qui s'ouvrira donc sans elle», a-t-elle ajouté.

Cinéaste internationalement reconnue, l'une des rares réalisatrices de la Nouvelle vague, femme de convictions ayant bâti une oeuvre originale, souvent pionnière, à la frontière entre documentaire et fiction, Agnès Varda était l'auteur de «Cléo de 5 à 7» (1962), «Sans toit ni loi» (1985), «Les Glaneurs et la Glaneuse» (2000), «Les plages d'Agnès» (2009) ou «Visages, villages» (2017).

Son dernier documentaire, «Varda par Agnès», avait été présenté en février au Festival du film de Berlin et diffusé récemment sur Arte. Elle venait de recevoir la Caméra de la Berlinale.

«Bouleversé, accablé, endeuillé : ces sentiments qui accompagnent la certitude que nous venons de perdre l'une des plus grandes artistes de notre époque. Agnès Varda, je vous témoigne mon respect, ma reconnaissance et mon admiration», a réagi le ministre de la Culture Franck Riester sur Twitter.

