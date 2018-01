Dans cette nouvelle bande-annonce de «Tomb Raider», Lara Croft (Alicia Vikander) paraît fortement marquée par la disparition de son daddy.

On découvre des séquences qui ne sont pas sans rappeler le jeu vidéo homonyme qui, en 2013, a relancé avec succès la franchise vidéoludique. Une île coupée du monde par une tempête perpétuelle, des épaves et des chasseurs de trésors aux intentions louches, une aventurière qui semblent faire ses premières armes sur les traces de son géniteur et notre main à couper qu'il y aura une bonne dose de surnaturel.

Une adaptation convaincante? Les augures sont incertains. A vérifier dans les salles en mars prochain. (Le Matin)