L'acteur sud-coréen Song Kang-ho se verra remettre l'Excellence Award lors de la prochaine édition du festival de Locarno. Ce sera la première fois que la récompense sera remise à une personnalité du cinéma asiatique.

Un «acteur polymorphe»

«Les Occidentaux ne connaissent peut-être pas le nom de Song, mais tout le monde connaît son visage», a déclaré la directrice artistique du festival, Lili Hinstin, citée dans un communiqué. Et de saluer un «acteur polymorphe qui personnifie sans égal la variété et l'intensité des émotions (...), aussi à l'aise dans la comédie que dans les thrillers les plus extrêmes».

Né en 1967 en Corée du Sud, Song Kang-ho a travaillé avec de grands cinéastes de son pays, comme Bong Joon-ho, Hong Sang-soo, Kim Jee-woon ou encore Park Chan-wook. Il a notamment été à l'affiche de The Good the Bad the Weird (2008) de Kim Jee-woon, réalisé en hommage au western spaghetti de Sergio Leone.

Mais c'est avec The Host (2006) de Bong Joon-ho que Song Kang-ho perce à l'international. Il remporte des prix importants, à l'instar de celui du meilleur acteur aux Asian Film Awards en 2007. Le 12 août, c'est l'Excellence Award du Festival de Locarno qu'il recevra sur la Piazza Grande. Il participera également à un débat le lendemain au Spazio Cinema.

L'Excellence Award rend hommage à des personnalités du septième art qui, par leur travail et leur talent, ont enrichi le cinéma, rappellent les organisateurs. Parmi les précédents lauréats se trouvent Ethan Hawke, Isabelle Huppert, Edward Norton ou encore Juliette Binoche. La 72e édition du Locarno Festival se tiendra du 7 au 17 août.

La bande-annonce de «The Host»

(ats/nxp)