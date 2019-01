Les fans de la série «Friends» avaient quitté Noelle et Cali Sheldon en 2001. Pendant deux saisons, elle s'échangeaient les rôles pour jouer le rôle d'Emma, la fille de Ross et Rachel. Elles ont aujourd'hui 16 ans et se lancent dans le cinéma aux côtés de grandes personnalités du milieu.

Au début du printemps, le film «Us» fera frissonner tous ceux qui ont déjà apprécié les talents de Jordan Peele, avec le film «Get out».

Cette fois-ci, le film raconte l'histoire d'une famille qui vient passer quelques jours de vacances au bord de la mer avec des amis. L'arrivée d'inconnus à l'allure étrangement familière va transformer ces jours paisibles en cauchemar. L'actrice Elisabeth Moss participe également au film, tout comme Lupita Nyong'o et Winston Duke.

Adeptes des réseaux sociaux, les jumelles Sheldon ont publié une partie de la bande annonce sur Instagram. Chacune poste régulièrement des photos de sa sœur faisant ainsi plaisir à leurs milliers d'abonnés. Elles n'ont pas encore donné plus de détails sur leurs personnages dans le film. (Le Matin)