L'actrice américaine Elle Fanning, l'auteur français de BD Enki Bilal, les réalisateurs grec Yorgos Lanthimos et français Robin Campillo feront partie du jury du 72e Festival de Cannes. Celui-ci est composé en majorité de cinéastes, ont annoncé les organisateurs.

Quatre femmes et quatre hommes entoureront le président du jury, le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, dont le nom avait été annoncé fin février. Il comprendra également l'actrice et réalisatrice du Burkina Faso Maimouna N'Diaye ainsi que trois autres réalisateurs et scénaristes: l'Américaine Kelly Reichardt, l'Italienne Alice Rohrwacher, et le Polonais Pawel Pawlikowski, selon un communiqué des organisateurs publié lundi.

Sous la présidence d'Alejandro Gonzalez Iñárritu, le Jury de #Cannes2019 accueille quatre femmes, et quatre hommes venant de quatre continents et issus de sept nationalités différentes

Le jury dévoilera son palmarès le 25 mai. Les vétérans Ken Loach, Terrence Malick, Pedro Almodovar ou encore les frères Dardenne seront en compétition lors de cette édition dont la sélection officielle a été dévoilée il y a dix jours et qui s'ouvrira le 14 mai.

Présidé l'année dernière par l'actrice australienne Cate Blanchett, le jury avait remis la Palme d'or à la chronique bouleversante «Une affaire de famille», du Japonais Hirokazu Kore-Eda. (ats/nxp)