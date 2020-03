Le cinéaste genevois Jean-Louis Roy, membre fondateur de la maison de production Groupe 5 à l'origine du renouveau du cinéma suisse, est décédé ce week-end à l'âge de 82 ans, annonce lundi la Cinémathèque suisse. Ce pionnier de la Télévision suisse romande est l'auteur de nombreux films et documentaires.

«Sa disparition des suites d'une longue maladie en pleine pandémie peut sonner comme un étrange tour du destin, où la fiction parfois se rapproche un peu trop du réel», écrit Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse dans un hommage à Jean-Louis Roy. Il fait référence à «Black-Out», un film réalisé en 1970.

Dans ce long-métrage, Jean-Louis Roy décrit la vie d'un couple d'aînés qui, par peur paranoïaque d'une catastrophe nucléaire, décide de se cloîtrer chez lui, dans sa petite villa de banlieue. «Un huis clos apocalyptique qui fait froid dans le dos à l'heure où un tiers de la planète est confiné», ajoute le directeur de la Cinémathèque suisse.

Cette oeuvre a été réalisée le cadre du Groupe 5, dont il est l'un des initiateurs. Créée en 1968 avec quatre autres réalisateurs - Alain Tanner, Michel Soutter, Claude Goretta et Jean-Jacques Lagrange (remplacé par Yves Yersin en 1971), cette maison de production est à l'origine du renouveau cinématographique suisse, un cinéma à contre-courant.

Dernière chronique avant la fin du monde, on parle de BLACK OUT de Jean-Louis Roy. Quand un couple de vieux Genevois s'enferme dans son abri atomique et fait le plein de conserves et de PQ : https://t.co/0p3TQbOtDG