Malmené par la critique et à l'origine d'une polémique sur l'incarnation du handicap, le film «The Upside», adaptation américaine d'«Intouchables», s'est tout de même hissé pour sa sortie au sommet du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Un peu plus de sept ans après le film phénomène aux près de 20 millions d'entrées en France, «The Upside», dont la trame est quasiment la même, à quelques exceptions près, a généré 19,6 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada.

Avec Bryan Cranston dans le rôle d'un richissime tétraplégique du quartier huppé d'Upper East Side à New York, et Kevin Hart dans celui de son aide-soignant, venu du Bronx, le remake a détrôné «Aquaman», qui avait flotté trois de semaines de suite en haut du classement.

Le super-héros incarné par Jason Momoa (le seigneur dothraki Khal Drogo dans «Game of Thrones») a tout de même encore récolté 17,3 millions de dollars au cours du weekend, ce qui lui permet de franchir la barre du milliard de recettes à travers le monde, une première pour un film de l'univers DC Comics depuis 2012 et le Batman «The Dark Knight Rises». (AFP/Le Matin)