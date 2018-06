L'histoire de «Papillon», c'est celle d'Henri Charrière, un ancien bagnard français qui avait écrit sa biographie en 1969. Un livre vendu depuis à des millions d’exemplaires et qui avait inspiré Franklin Schaffner, qui porta le récit à l'écran en 1973.

Dans cette première version, c'est Steve McQueen qui incarnait Henri Charrière et Dustin Hoffman Louis Delga, un faussaire et compagnon d'infortune un peu lunaire... Les hommes envoyés au bagne en Guyane, n'auront alors de cesse de tenter de s'évader, Papillon étant injustement accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis.

Le film étant un classique du cinéma, on se pose alors la question du pourquoi un remake. Même si le casting est alléchant avec l'ex «Sons of Anarchy», Charlie Hunnam, qui incarne Papillon et «Mr. Robot» Rami Malek, Louis Delga, avant d'aller voir la nouvelle mouture au mois d'août dans les salles obscures, nous vous conseillons vivement la première version!

La version 2018

La version 1973

(Le Matin)