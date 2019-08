Le 25e opus des aventures du célèbre espion de sa Majesté James Bond s'intitulera «No Time To Die» («Pas le temps de mourir»), a annoncé vendredi sur Twitter son équipe de production. Il sortira en salle le 3 avril au Royaume-Uni et le 8 avril aux Etats-Unis, a précisé la production.

Pour ce 25e épisode réalisé par l'Américain Cary Fukunaga, le Britannique Daniel Craig revêt le smoking de l'agent 007 tandis que l'acteur américain oscarisé Rami Malek interprète le méchant. Les actrices Naomie Harris et Léa Seydoux figureront aussi au générique aux côtés de Ben Whishaw.

