Dans la série «Les adaptations impossibles que seul Hollywood ose», les accidents industriels ne manquent pas. Sans remonter à «Super Mario Bros» de sinistre mémoire dans les années 90, on pense en particulier à «Pixels» (2015) dans lequel Pac-Man tenait un rôle glouton, et on redoute comme la peste les prochaines aventures de Pikachu dans «Pokémon - Détective Pikachu» (le 8 mai dans les bonnes crèmeries).

Au tour maintenant de Sonic le hérisson – héros de jeux vidéo naguère rival de Mario et mascotte éternelle de l'éditeur Sega – d'avoir l'immense privilège de partager sa présence dans un film avec des acteurs de chair et d'os (quoique, parfois on doute).

Sonic au cinéma (en haut) et dans le monde merveilleux du jeu vidéo (en bas).

Les quelques images qui avaient déjà fuité n'annonçaient rien de bien folichon, la bande-annonce que Paramount vient de mettre en ligne étonne, interloque et interroge mais toujours pas dans le sens espéré par le studio.

En cause, au vu des réactions tantôt énervées, tantôt rigolardes sur les réseaux sociaux, le look de Sonic. Affublé d'un physique de coureur de fond, dépourvu des gants blancs et doté d'une dentition humaine, bien trop humaine, l'animal conserve son petit bidon blanc et ses grosses mèches bleues. Mais le nouvel équilibre est loin de faire l'unanimité.

Seule bonne nouvelle pour qui considère que Jim Carrey fut et est encore un génie comique: sa présence dans le rôle du Dr Ivo Robotnik.

Quelques réactions pêchées dans le clapotis de surface sur Twitter:

Quand je le regarde j'ai envie d'appeler Brigitte Bardot. Les défenseurs diront fake.#SonicMovie pic.twitter.com/zFLPIema76 — Parvati Moon Cosplay (@parvatimoon) 1 mai 2019

Quand tu fumes trop et que tu consommes trop d'acides #SonicMovie pic.twitter.com/DC7ACnGp1R — Parvati Moon Cosplay (@parvatimoon) 1 mai 2019

Je viens de voir le trailer de #SonicMovie en vrai ça a l'air cool. Complétement à côté de la plaque mais cool???? — Navé (@Naflin87) 1 mai 2019

Je sais pas vous mais moi le film Sonic je le sens pas... #SonicMovie pic.twitter.com/cDy3cP5YFK — Heddiefaitdescookies (@Heddiecookies) 30 avril 2019

Plus je regarde le design de Sonic, plus je le trouve moche et angoissant. C'est fou comme y a rien qui va. Juste, pitié, arrêtez la 3D hyper réaliste sur des personnages animaux quand seule l'anatomie humaine vous intéresse. #SonicMovie — Cathylle (@Cathylle_) 30 avril 2019

J'ai vu le trailer de #SonicMovie et je vais très bien pic.twitter.com/ND3jvbaac4 — Jujuofadown ???? (@jujuofadown) 30 avril 2019

À vous écouter ce film est déjà enterré, personnellement je ne le trouve pas si horrible ! Le miaou m'a fait rire (ouais ouais ????) et la fin aussi, je lui laisse sa chance ça m'a l'air d'être un bon petit divertissement tout de même ! #SonicMovie https://t.co/qhP88zIc7L — ? Henkie de la Comté ???????? ???????? (@Henkiiiieee) 1 mai 2019

L'apocalypse bleue aura-t-il lieu? Le rendez-vous est pris pour le début du mois de février 2020. (Le Matin)