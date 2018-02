Adapter les figurines de la gamme «Action Man» en long métrage sur grand écran... Tel est le projet révélé par Deadline, réveillant aussitôt des souvenirs d'enfance chez tous ceux qui, dans les années 1980, ont grandi en jouant à la guéguerre avec les fameux jouets.

De prime abord, le projet sent donc un peu la naphtaline. La commercialisation des «Action Man» par Hasbro en Grande-Bretagne remonte tout de même à 1966.

Il ne faut cependant pas oublier que la marque n'a cessé de renouveler l'image de son produit. Outre une version modernisée des figurines au début des années 1990, la firme a édité une série spéciale (voir quelques exemplaires ci-dessus) en 2016 à l'occasion des 50 ans de leur naissance.

Hasbro marque, avec ce projet, sa volonté d'exploiter son catalogue de jouets (après «Transformers» et «G.I. Joe») et de jeux de société («Cluedo» va lui aussi être adapté) sur grand écran. Et il s'entoure de talents. James Bobin («Alice de l'autre côté du miroir») sera derrière la caméra, chargé de donner forme à un scénario écrit par Simon Farnaby («Paddington 2»). Quant à savoir qui enfilera l'uniforme devant la caméra... (Le Matin)