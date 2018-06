Présenté au Festival d’animation d’Annecy, attendu dans les salles suisses le 4 juillet prochain, «Les Indestructibles 2» a connu un départ canon au box office américain. Une bonne nouvelle pour son timonier Brad Bird, un des plus talentueux artisans du studio Pixar (parmi ses titres de gloire, il a notamment contribué à sauver «Ratatouille» d’un début de production difficile pour en faire un des meilleurs films d’animation de la compagnie).

Malgré ces signaux positifs, toute la question pour nous – et à vrai dire notre crainte – était que cette suite, quatorze ans après l’original, ne soit pas à la hauteur du modèle. Et ce d’autant plus que la cote des «Indestructibles» n’a cessé de grimper dans notre cœur au gré des visions (on est passé de «meh» à «bondiou que c’est bon»).

Là ou l'original s'achève

«Les Indestructibles 2» commence exactement là ou le films original s’achève, soit avec la sortie de terre d’une nouveau vilain – une taupe de chantier dans une excavatrice! – et ce sous le nez de la famille Parr (papa, maman, le frère, la soeur et le bébé Jack Jack) désormais unie dans le même costume moulant. Le film s’ouvre donc sur une scène d’action virtuose dont l’issue n’est pas favorable au statut des «Supers» toujours considérés comme illégaux.

Un richissime homme d'affaire entreprend alors de restaurer l’image des condamnés à l’inaction dans le but de convaincre des politiciens clés de changer la loi. Il décide d’employer d’abord Elastigirl, alias Mme. Parr, plutôt que Mr. Indestructible. Les rôles se trouvent ainsi inversés: à Madame l’emploi rémunérateur, le costume de justicière, le prestige et l’excitation de l’aventure. Et à Monsieur la charge de père au foyer – composé d’un pré-ado, d’une ado, d’un bébé – et des tâches ingrates qui vont avec.

Il y en a un peu plus

Les bases sont posées. Elles aboutissent sur un divertissement brillamment écrit et réalisé, tout public mais qui, comme d’habitude chez Brad Bird, en met un peu plus pour qui en veut. Un des thèmes «concernants« effleurés avec le nouvel antagoniste du film (un mystérieux hypnotiseur) expose nos tendances à vivre de plus en plus par procuration, par écrans interposés et avec une fâcheuse inclination à laisser à d’autres les choix qui devraient être les nôtres. Tout cela reste bien sûr assez subtilement distillé.

A cela s’ajoute la maestria technique des productions Pixar qui fait du sens esthétique de Brad Bird, tout de rondeurs et d’angles droits associés, une combinaison reconnaissable entre toutes. Précisons encore que la patte de l’auteur reste aussi reconnaissable en matière d’humour, notamment pas les truchement des séquences avec le bébé aux multiples pouvoirs.

Alors, docteur?

Il temps de répondre maintenant à la question: «Les Indestructibles 2» est-il à la hauteur de l’original? Tout dépend du spectateur à qui on s’adresse. Si c’est à celui qui, lorsqu’il a découvert le premier opus, est ressorti de la salle ébloui, étourdi mais avec quelques réserves, la réponse sera: oui, absolument.

Si c’est à celui qui au gré des visions à revu chaque fois à la hausse le long métrage de 2004, la réponse sera plus nuancée: «Les Indestructibles 2» souffre sans doute d’un antagoniste moins intéressant et moins inquiétant que dans l’original et d’une évolution des personnages moins brillamment structurée dans le troisième acte. Un sentiment qui n’était pas encore totalement fixé à l’heure d’écrire ces lignes.

A partir du 4 juillet, ce sera à votre tour de vous forger une opinion. (Le Matin)